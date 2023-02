Hace tres años se confirmó el primer caso de Covid en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Un 27 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó el primer caso de Covid-19 en México.

Un hombre de 35 años, residente de la Ciudad de México con antecedentes de viaje a Italia, fue quien presentó síntomas leves de catarro común 24 horas después de su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El hombre dio positivo a las pruebas realizadas para el SAR-CoV-2 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) y en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE).

Tras la confirmación del caso, el paciente fue puesto en aislamiento hospitalario.

La información se dio a conocer un día después, el 28 de febrero de 2020, en la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, lo calificó como el "primer caso importado".

También se dio a conocer otro caso que fue confirmado por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa, en el que una persona de 41 años de edad dio positivo.

Alcocer Varela aseguró que México estaba preparado para atender las necesidades, a las que se sumaron hospitales privados.

El comunicado emitido por la Secretaría de Salud puntualizó que "de acuerdo con el reporte, quedan pendientes los resultados de las pruebas realizadas a siete personas más en territorio nacional. De ellas, cinco son familiares del primer caso confirmado, quienes también se encuentran en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas (INER), aunque no presentan síntomas; otras dos personas de sexo masculino que están asintomáticos, uno en el Estado de México y otro en la Ciudad de México, y que permanecen bajo observación".

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que en ese momento no había razón científica o de salud pública para suspender actividades laborales y escolares debido a que no había transmisión generalizada.

"Si llegara a presentarse la situación, lo haremos del conocimiento de la sociedad para aplicar las medidas de control generalizadas", apuntó el subsecretario López-Gatell.

López Gatell Ramírez conminó en ese entonces a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y evitar el saludo de mano, cubrirse con el antebrazo al toser y estornudar, tomar abundante agua natural, lavado de manos continuo con jabón y usar gel antibacterial.