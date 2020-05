Hacen compras de pánico de cerveza en Sonora

Luego de que la Dirección de Alcoholes de Sonora decidió levantar este sábado 23 de mayo, de manera parcial, la "Ley Seca" impuesta por la emergencia sanitaria por Covid-19, desde la madrugada, cientos de personas hacen enormes filas en tiendas de conveniencia y cadenas comerciales para comprar cerveza.

Los aglutinamientos en los establecimientos provocaron críticas y hasta enojo en parte de la ciudadanía porque esas personas abandonaron el confinamiento obligatorio por una actividad no esencial que potencia el contagio.

También hubo quejas de consumidores habituales, pues quienes fueron a comprar algo de comida tuvieron que formarse en la misma fila, perdiendo el tiempo y exponiendo la salud, ya que no se respetó la sana distancia.

Una usuaria de Facebook, cuestionó: "¿Me pregunto, por qué en su decreto gubernamental no tocan a esos empresarios?, ¿Por qué no los obligan a abrir una ventanilla para venta de cerveza o seccionan el lugar?".

"Pues no, mejor sale el Secretario -de Salud- a echarle la culpa a los consumidores, sin tocar a quienes con su tontería ponen en riesgo a las personas. Anoten esta fecha porque se verá reflejado en el aumento de casos entre una y dos semanas más", externó.

La Dirección de Alcoholes del Estado autorizó la venta de cerveza de las 08:00 a las 18.00 horas, en tiendas de autoservicio y cadenas comerciales, pero no en expendios.

El último reporte de Covid-19

En el reporte nocturno, del viernes 22 de mayo, el secretario de Salud, Enrique Clausen, dijo que hasta el momento, el número de contagios por Covid-19 es de mil 410 casos, de los cuales se han registrado 97 decesos en Sonora.

"Tú ya viste como viene la tendencia en hospitalizaciones, te consta que ya tenemos listos los hospitales, te consta que en hoteles que hemos acondicionado, se están recibiendo a pacientes infectados con coronavirus, los hospitales están listos, el personal de salud está más listo que nunca, nos falta tu parte, nos falta que tú también te involucres, nos falta que tú también quieras ganar la batalla, que en realidad, la quieras ganar", expresó el funcionario.

Evitar salir de casa es la principal medida y la única vacuna para contener la pandemia, destacó Clausen Iberri y agregó que de tener actividad esencial fuera de casa se eviten las aglomeraciones y se realicen los protocolos más rigurosos de prevención.