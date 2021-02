Hacen fila 12 horas antes para recibir vacunas contra Covid-19

Con más de 12 horas de antelación decenas de personas comienzaron a hacer fila en las instalaciones del Palacio de los Deportes, en la alcaldía Iztacalco, para ser los primeros en recibir la vacuna contra Covid-19.

Esta noche, decenas de personas llegaron con bancos, sillas y cobijas, desde las 20:00 horas para ocupar los primeros lugares en recibir la dosis de la vacuna rusa Sputnik V, que comenzará a aplicarse mañana a las 9:00 horas.

Sin embargo, las autoridades capitalinas han solicitado a las personas que serán vacunadas a partir de mañana en alcaldías Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, y a sus familiares, a no formarse desde muy temprano para evitar largas filas.

"No lleguen muy temprano, no hace falta, con que lleguen a la hora que les corresponde y de las 9 a las 4 de la tarde va a estar abierto, si hay filas aún a las 4 de la tarde, pues vamos a esperar hasta que termine la vacunación de ese día", dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.