Hacen fila de más de 20 horas para recibir vacuna antiCovid en Oaxaca

Con más de 20 horas de anticipación, habitantes de la ciudad de Oaxaca realizan filas para ser de los primeros en recibir la vacuna anti Covid-19, luego de que se anunció el arranque del proceso de aplicación de dosis mediante tres jornadas masivas en 11 diferentes puntos de la capital del estado, colonias y agencias municipales.

Armados con sombrillas y sombreros, los adultos mayores y sus familiares llegaron desde poco después del medio día de este lunes a puntos como Ciudad Universitaria y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).

De acuerdo con un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, hasta la una de la tarde ya era más de un centenar de personas el que esperaba haciendo fila en las inmediaciones de la Facultad de Medicina, donde unos letreros con letras de colores anuncia que el proceso de aplicación de las dosis comenzará mañana martes a partir de las 8 de la mañana.

De acuerdo con el anuncio de Nancy Ortiz Cabrera, delegada de los Programas de Bienestar del gobierno federal en Oaxaca, son 11 los centros de vacunación que serán habilitados para aplicar el inmunológico en la capital del estado, distribuidos en diferentes puntos de la ciudad.

Entre ellos destaca la Plaza de la Danza, la Facultad de Medicina y el gimnasio de Ciudad Universitaria de la UABJO, el Centro de Salud de la Colonia Estrella, las canchas de la Agencia de Policía de Dolores, del Ejido Guadalupe Victoria, de Lomas de San Jacinto y en la cancha de usos múltiples de Viguera; en el salón de usos múltiples del comité de vida vecinal de La Joya, la explanada de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo y la de la Agencia de San Martín Mexicapam.

Las vacunas que se aplicarán en estos centros de vacunación pertenece a un lote de 30 mil 225 dosis de la empresa Pfizer-BioNTech, que arribaron a Oaxaca el domingo, en medio de señalamiento del gobierno estatal, respecto de que no se le ha informado ni la logística ni las fechas de la llegada de las dosis.

Ayer por la tarde, el Gobierno de Oaxaca informó oficialmente que no está de acuerdo con la planeación y aplicación del Programa Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que realiza el gobierno federal, pues "no han sido suficientes para cubrir las necesidades de la población oaxaqueña".

Pese a ello, señaló que la actual administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, "tiene como objetivo primordial proteger la salud de la población, y esta premisa se encuentra sobre cualquier interés político o particular".

"El proceso y la logística de distribución de los inmunológicos que se ha implementado a través de los subcordinadores estatales y de los Servidores de la Nación no han sido suficientes para cubrir las necesidades de la población oaxaqueña (...) a pesar de no estar de acuerdo en la planeación del programa federal, el personal de salud (de Oaxaca) ha trabajado, apoyado y asistido de manera puntual a los Servidores de la Nación para lograr los objetivos", informó.