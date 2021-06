Hacen pan de socavón de Puebla y se vuelve viral

El pasado 29 de mayo se registró la aparición de un socavón en el municipio Juan C. Bonilla, Puebla. De acuerdo con algunas versiones, el inmenso bache se formó por una falla geológica en el lugar. Desde su aparición, el agujero derrumbó una vivienda y también fue escenario del dramático rescate de dos perros que habían caído en el socavón, quienes permanecieron ahí por varios días.

Debido a la rareza del acontecimiento, el socavón ha causado fascinación entre los mexicanos, quienes son conocidos por su ingenio. Habitantes de los campos de cultivo de Santa María Zacatepec, el lugar en donde se formó el hundimiento, han lanzado a la venta un peculiar recuerdo para inmortalizar al infame bache: un pan en forma de socavón, relleno de helado y con dos figuras de perritos.

De acuerdo con diversos reportes, el souvenir fue creado por varios emprendedores de la zona. Astrid una de las emprendedoras, compartió lo siguiente en redes sociales:

"Citlali Moreno junto con su papá Cesar Moreno son los autores del pan, en la panadería Don Lucho, el heladero es Luis Ángel Cortez, son Helados Cortez, y yo que tengo las figuritas de los perritos".

Por otro lado, este delicioso pan no es el único tributo al famoso socavón de Puebla, pues este ya tiene su propia canción. Hace unos días, el Grupo Sin Razzon lanzó la cumbia del "Socavón Vón Vón". Aunque la canción causó gracia entre algunos usuarios, otros se mostraron molestos, pues lo describen como una falta de respeto a la familia afectada.

A pesar de lo curioso del pan, cabe mencionar que una familia se quedó sin casa, por lo que Miguel Barbosa, el gobernador de Puebla, dijo que el gobierno municipal otorgará un terreno a la familia y será su administración la que se encargue de costear la construcción de una nueva vivienda.

Otra buena noticia en torno al socavón es que Spike, una de las perritas que permaneció en el hundimiento por varios días, será puesta en adopción pues no tiene dueños. Mientras que el otro can, Spay, regresará con su familia.

Este es el #pan oficial del #socavon de #Zacatepec

Si gusta probarlo, busque el remolque y el puesto de Panadería "Don Lucho" junto al parque de #Zacatepec pic.twitter.com/06oZMWpf6D — PorqueEsNoticia (@NoticiaPorque) June 14, 2021