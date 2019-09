Hacienda exige al Gobierno de Veracruz devolver 3 mil 600 mdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) solicitó al Gobierno de Veracruz la devolución de tres mil 600 millones de pesos que en anteriores administraciones no se comprobó su aplicación.

El secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), José Luis Lima Franco, detalló que se trata de recursos observados por la Secretaría de la Función Pública en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018.

Es decir se trata de dinero que no fue comprobado en el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa (2010-2016) y del bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018).

El funcionario señaló que la estrategia del Gobierno de Veracruz es entregar la información para intentar solventar las observaciones pero no existe la certeza de poder hacerlo.

Adicionalmente, indicó que se presentarán ampliaciones a las denuncias por el presunto desvío de recursos; sin embargo, señaló que eso es responsabilidad de la Contraloría General del Estado.

"Son observaciones que no fueron solventadas y que hoy en día están pidiendo el reintegro y lo que vamos a hacer es entregar la información que sea necesaria y lo que buscamos es no reintegrar los recursos y ampliaremos las denuncias".

Aclaró que si el estado no puede solventar las observaciones, que lo ubican como la entidad con mayor número de irregularidades a nivel nacional, el recurso tendrá que ser regresado a la Federación.

"Entregaremos la información que esté en nuestras manos, y la que no esté tendremos que hacer las denuncias pertinentes (...) Es un tema que le corresponde a las instancias jurídicas y a la Contraloría General del Estado".

Lima Franco señaló que buscan que la Federación desista de su intento de recuperar los recursos al mostrar las denuncias que se han interpuesto.