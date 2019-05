Hacienda prepara denuncias contra magistrado y Roberto Sandoval

Al tiempo de dar a conocer que se congelaron cuentas de 42 personas bloqueadas en la lista negra de la OFAC, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que está preparando las denuncias por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra del magistrado Isidro Avelar y, ante las autoridades estatales, en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego del anuncio de la subsecretaria del Tesoro para asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera del gobierno de Estados Unidos, Sigal P. Mandelker, el titular de la unidad antilavado, Santiago Nieto, destacó que las cuentas bancarias congeladas, involucran un monto por más de 70 millones de pesos.

Dijo que se cuenta con la participación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), para presentar las denuncias en la FGR, en el Consejo de la Judicatura Federal así como ante autoridades estatales de Nayarit.

Informó que hasta el momento se tienen 24 millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 pesos que representan 45 millones 680 mil pesos. "En total estamos hablando de un poco más de 70 millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero", precisó al aclarar que son datos preliminares.

Dijo que en el caso del magistrado, los depósitos que recibió en sus cuentas fue por un monto de 78.5 millones de pesos, por diversos mecanismos como depósitos en efectivo, fondos de inversión, y cheques además de las transferencias que realizaba el Consejo de la Judicatura Federal.

No se encontró un sustento jurídico por lo que se procedió al bloqueo de cuentas; señaló que 50 millones de pesos, no pudieron ser acreditados por el magistrado.

En el caso del exgobernador, Roberto Sandoval Castañeda, explicó que los montos involucrados en actividades ilícitas, varían, pero incluyen adquisición de vehículos de lujo, el uso de tarjetas de crédito por más de un millón de pesos durante 2018, las aportaciones de asociados a sus cuentas por más de 6.65 millones de pesos, la compra de inmuebles que no declaró al fisco.

Nieto indicó que están realizando la integración de los montos totales, para la presentación de las denuncias en el caso del magistrado ante el Consejo de la Judicatura Federal; para el exgobernador frente a las autoridades competentes estatales y federales en la Procuraduría Fiscal de la Federación por defraudación fiscal.

Aclaró que no se trata de violación al principio de presunción de inocencia ni al debido proceso. Es una denuncia en el ejercicio de las facultades de la UIF. Tampoco se está dando ninguna información de las carpetas de investigación, porque apenas se están iniciando.

"Insisto se trata de información que es obligación de la Unidad de Inteligencia Financiera, diseminar en términos de la normatividad", puntualizó. El lunes se dará más información sobre los montos involucrados en las cuentas bloqueadas.