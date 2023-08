Hacinados y en condiciones de maltrato, rescatan a 25 perros en CDMX

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 4 (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), en conjunto con la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) rescataron a 25 perros, 15 de ellos cachorros, que se encontraban en un criadero en la colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

El operativo tuvo lugar la noche del 3 de agosto en un domicilio ubicado en la calle Canoa, en donde los animales fueron encontrados en condiciones de maltrato, hacinamiento y suciedad.

En el lugar fueron encontrados 15 cachorros, cuatro perros mastín napolitano, un bóxer, un bulldog francés, dos bulldog inglés y dos poodles, los cuales, eran utilizados para reproducción.

Los animalitos se encontraban en la azotea del edificio, encerrados en jaulas que les impedían moverse libremente, lo que ha causado lesiones en las articulaciones de algunos.

En el lugar había heces y moscas, y aunque los perros adultos tenían una condición corporal acorde a su tamaño, no tenían acceso libre al agua y mostraban signos de temor, ya que, según el denunciante, ocasionalmente eran golpeados, detalló la PAOT.

La persona responsable del domicilio, quien fue detenido por estos hechos, afirmó que se dedica a la crianza de perros de raza mastín napolitano y a la venta de cachorros, por lo que ninguno de los perros estaba esterilizado. Además, mencionó que los ejemplares cuentan con un certificado internacional de pedigrí que acredita su ascendencia biológica.



Piden adoptar, no comprar

Mariana Boy Tamborrell, titular de la PAOT, invitó a la ciudadanía a adoptar y no comprar perros ni gatos, para evitar este tipo de prácticas que afectan su bienestar.

Los perritos fueron trasladados a las instalaciones de la BVA, en donde se evaluará su estado de salud, para luego ponerse en adopción en la plataforma AdoptaCDMX.