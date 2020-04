"Hackean" foro de panistas vía Zoom; acusan al Gobierno federal

Ahora le tocó a diputados federales del PAN ser víctimas del "hackeo", durante su foro virtual Derecho a la información en México frente al Covid-19, por lo que acusaron que hubo un intento de boicot desde el gobierno federal.

En el evento, transmitido vía zoom, y mientras participaba Max Kaiser, un usuario envió a la pantalla dibujos obscenos, una suástica con la palabra "nigger", además de interferir el audio durante el resto de su participación con gritos y música.

El especialista en temas de integridad y combate a la corrupción hablaba de imponer directrices a los servidores públicos para que no pudieran ejercer recursos discrecionalmente, cuando al menos dos personas intervinieron el audio y le gritaron "¡hijo de ...deja de hablar¡".

"Ya sabemos de dónde viene", concluyó su participación el ponente, mientras que la interferencia se mantuvo unos minutos más.

La coordinadora de la mesa, la diputada Marcela Torres Peimbert, acusó boicot desde el gobierno federal.

"Creo que no se oyó, pero a pesar del intento de 'hackeo' somos más de 400 conectados en este momento. El gobierno pagó a gente que se inscribiera a este foro, hicieron granjas de 'bots' fuera de México pero no pudieron, aquí estamos más de 400 personas", dijo.

El 8 de abril, el primer foro organizado por diputados federales para tratar la "Economía de las mujeres frente a la emergencia sanitaria" también fue "hackeado", en esa ocasión con un video con contenido sexual.