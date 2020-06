Hackean página de Conapred; denuncian a gobierno de AMLO

Presuntos integrantes de Anonymus Iberoamérica hackearon esta mañana de lunes el portal del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en protesta por las actuaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el que se dijeron decepcionados.

La Conapred ha estado en controversia pues su titular, Mónica Maccise, presentó su renuncia a fines de la semana pasada -- lo que aún estaría pendiente de concretarse por el respaldo del Consejo de esa institución y la mediación del subsecretario Alejandro Encinas-- frente a la intención del presidente de extinguirla, porque a su juicio no sirve, y además para ahorrar al dar sus atribuciones a la Secretaría de Gobernación.

Hoy la página de la Conapred apareció con el mensaje: "hemos visto como el nuevo régimen de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentos (sic) sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa.

"En Anonymous estamos muy decepcionados, en anteriores ocasiones denunciamos las acciones tomadas por el gobierno de Peña Nieto y del gobierno de Felipe Calderón, de hecho los actos de censura contra la periodista Carmen Aristegui (sic) fueron los que nos dieron origen y nuevamente esta misma razón es la que nos está sacando de nuestro letargo.

"ANONYMOUS NO permitirá que la censura vuelva a formar parte de nuestra cotidianeidad como lo fue en el pasado. De no cumplir con sus propias promesas de campaña nos veremos en la OBLIGACIÓN de actuar en pro de nuestros ideales. El conocimiento es libre, le pese a QUIEN le pese".