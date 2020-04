Hackean reunión virtual de diputados con contenido para adultos

Mientras se desarrollaba esta tarde el Foro Virtual "La Economía de las Mujeres Frente a la Emergencia Sanitaria" convocado por la diputada Martha Tagle, hackers interrumpieron la transmisión vía redes sociales, para difundir una página para adultos.

"Qué lamentable que enfrentemos estas cosas también por esta vía", expresó la politóloga y experta en políticas públicas con perspectiva de género, Isabella Esquivel Ventura, quien moderaba la mesa.

En el encuentro virtual a través de Facebook se analiza esta tarde el impacto de la pandemia de coronavirus y la cuarentena en la salud, la seguridad, el empleo, el teletrabajo de las mujeres.

"Lo que nos mostró este amigo que nos hizo favor de hackear es que las masculanidades frágiles, la violencia de género y la estupidez humana no están en cuarentena", advirtió Mario Alberto Fócil Ortega, titular de la Secretaría Operativa de Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Debido a las medidas de aislamiento social, que recomiendan no salir de casa y cesar las actividades no sustanciales, la Cámara de Diputados se encuentra en trabajo vía redes sociales y vía virtual desde la última semana de marzo, pero esta es la primera vez que se hackean sus labores legislativas.