Haitianos se enfrentan con la Gendarmería

Tapachula, Chis.- "Si no se repliegan, utilizaremos gas lacrimógeno", advirtió un policía de la Gendarmería Nacional a unos 200 migrantes de Haití, en su mayoría mujeres con niños, quienes ingresaron por la fuerza a la Oficina de Regularización Migratoria para que sus trámites fueran atendidos.

El disturbio inició a las 11:00 horas, cuando, en medio de empujones y golpes, los caribeños intentaban entrar a las oficinas donde personal del Instituto Nacional de Migración (INM) realiza los trámites para las visas por razones humanitarias, así como de las tarjetas permanentes y temporales.

En el lugar también se encontraban haciendo fila otros 300 migrantes cubanos, africanos y centroamericanos que optaron por alejarse para que no fueran culpados del desorden y afectados en sus trámites.

Ante el desorden que no pudo ser controlado por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración que se encontraban en el interior de la Oficina de Regularización Migratoria, elementos de la Gendarmería Nacional amenazaba con lanzar gas lacrimógeno si no se retiraban: "Se suspende la atención, hoy ya no se atenderá a nadie; hasta el lunes, retírense", insistía un policía.