Hallan 13 socavones en una sola colonia en Ecatepec

Autoridades locales detectaron que en una sola colonia, Granjas Valle de Guadalupe, se habían formado 13 socavones que representaban un riesgo para la población, de los cuales ya fueron reparados siete y en los próximos días serán atendidos los seis restantes, generados principalmente por la falta de mantenimiento a las redes de drenaje.

El organismo Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) sustituye una línea de drenaje de 38 centímetros de diámetro y 80 metros de longitud en calle Benito Juárez, colonia Granjas Valle de Guadalupe, la cual registraba varios hundimientos.

"Se han reparado 30 metros de la tubería y en esos 30 metros ya llevamos tres socavones, vamos a hacer aproximadamente un total de 80 metros y de entrada ya tenemos un par de socavones más identificados adelante, que tendrán que ser reparados", informó Mario Luna Escanamé, director del Sapase.

"Se aprecia la carpeta de concreto asfáltico en muy buenas condiciones porque hace dos años se repavimentó esta calle. Se hizo bien la repavimentación, pero curiosamente omitieron revisar la línea de drenaje. Ya desde hace dos años existían estos colapsos, desgraciadamente no fueron reparados y hoy tenemos que echar a perder de alguna manera el asfalto para reparar esos drenajes que no fueron atendidos en su momento", lamentó.

El funcionario aseguró que proyectaban rehabilitar 12 socavones en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, aunque detectaron otro y Sapase buscará la forma de atenderlo.

Hasta el momento, siete socavones fueron reparados y rehabilitadas las líneas de drenaje, con lo que se evita que diversos habitantes de esta comunidad de Ecatepec resulten afectados.

Para que las familias que residen en esa colonia no presenten problemas posteriores, se emplean insumos que garanticen la calidad de las obras que se llevan a cabo.

"Debemos hacer las cosas bien, con materiales de primera y hacerlo también a la primera para lograr que los habitantes de esta calle Benito Juárez tengan una mejor calidad de vida y ¿cómo?, con un drenaje que opere", dijo.

En los últimos meses el gobierno local ha reparado más de 100 socavones en varias comunidades del municipio.

De acuerdo con el alcalde, Fernando Vilchis Contreras, las fugas en las redes de agua potable y drenaje son frecuentes debido a una antigüedad mayor a 50 años.