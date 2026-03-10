Hallan 5 fosas y restos expuestos en Comondú

La Paz, BCS.- Colectivos de búsqueda y autoridades localizaron un nuevo sitio de inhumaciones clandestinas, ahora en el municipio de Comondú, Baja California Sur, donde hallaron cinco fosas clandestinas y restos humanos expuestos.

El hallazgo se realizó el domingo, informó el Colectivo de Búsquedas por La Paz y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, tras una denuncia anónima que llevó a familiares de personas desaparecidas a un punto del municipio donde se efectuaron los trabajos.

Allí se localizaron cinco fosas clandestinas y 11 restos óseos expuestos, informó la Comisión Estatal de Búsqueda.

Iris Manríquez, una de las líderes del Colectivo de Búsquedas por La Paz, declaró que este sitio se suma a otros donde han localizado varias fosas y seguirán trabajando en el lugar ante la sospecha de que podría haber más osamentas.

Recordó que desde 2021 han reforzado las búsquedas en campo y resultado de ello, localizaron un sitio en el poblado San Juan de la Costa, La Paz, donde contabilizaron hasta 2025 un total de 70 fosas clandestinas con 93 osamentas humanas.

Detalló que entre 2021 y 2025 identificaron tres zonas de entierros clandestinos en La Paz: El Centenario, El Cajoncito y San Juan de la Costa.