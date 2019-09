Hallan a mujer descuartizada por su pareja en la GAM; era policía

La mujer asesinada y desmembrada en la alcaldía Gustavo A. Madero, también era policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y al igual que su agresor, habían causado baja de la corporación capitalina el pasado 31 de julio.

Así se puede leer en dos fichas con los datos generales de los ex policías, aportados por la policía capitalina para las investigaciones del feminicidio de Claudia "M", de 28 años.

Ayer jueves, elementos de la SSC arribaron a un domicilio al interior de una vecindad ubicada en la calle Carmen Serdán manzana 28, en la colonia Malacate, en dicha demarcación, luego de que el padre del ex policía y los inquilinos, permitieran la entrada de los uniformados toda vez que José Francisco "N", llevaba varios días sin salir de su cuarto.

Los efectivos hallaron una bolsa negra con los restos de la mujer, por lo que José Francisco "N", ex Policía Auxiliar fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Homicidios de la procuraduría capitalina por el delito de feminicidio.