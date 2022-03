Hallan a niño muerto en un domicilio en Neza

NEZAHUALCÓYOTL, Méx., marzo 11 (EL UNIVERSAL).- Dos mujeres y un hombre fueron detenidos por la policía municipal de Nezahualcóyotl y presentados ante el Ministerio Público tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un niño de 4 años de edad, que presentaba golpes en el rostro.

De acuerdo con datos de la policía municipal, a las 01:12 horas de este viernes, elementos de la Dirección General de Seguridad informaron que sobre el toldo de un vehículo de la marca Chevrolet, Tipo corsa, de color azul, estacionado frente al número 431, colonia Agua Azul, en el municipio de Nezahualcóyotl, se encontraba el cuerpo sin vida de un niño de 4 años de edad envuelto en una cobija de colores con estampados con figuras en forma de osos.

El menor fue identificado como Jonathan Eduardo que presentaba lesiones por golpes contusos en rostro, acompañado por su mamá Erika Dana Mariana N de 19 años de edad, además de los tíos de ésta, José Enrique N de 35 años de edad, Evelyn Lorena N de 31 años de edad, todos fueron puestos a disposición por su probable participación en el homicidio del menor de edad.

De acuerdo con los tíos de la víctima, estaban a cargo del menor de 4 años de edad, quien se encontraba desde hace un mes viviendo con ellos y el jueves al llegar de trabajar vieron a la víctima golpeada, presuntamente porque se cayó jugando, según dijeron sus hijos de 16, 13, 7 años y 2 años de edad.

Detallaron que la mañana del jueves, estaban todos dentro de su casa en la calle Fuente del Arroyo, número 130, colonia Pueblo Nuevo, municipio de Chalco, cuando la víctima jugando se cayó y por la tarde José Enrique, junto con Evelyn lo trasladaron al hospital particular SAME CHALCO, ubicado en Avenida Cuauhtémoc, esquina con poniente 15, colonia San Miguel Jacalones, Municipio de Chalco, Estado de México, pero no los recibieron y lo trasladaron a otro nosocomio.

Es así que informan a Erika Dana Mariana sobre lo sucedido, quien les pidió llevarlo a su casa, en Nezahualcóyotl y a las 23:30 horas pidieron el apoyo de una patrulla, que al llegar encontró el menor sin vida.