Hallan a seis muertos y cuatro heridos en Zapopan

Al menos seis muertos y cuatro heridos, estos privados de la libertad, fueron encontrados en una casa ubicada en el municipio de Zapopan, en estado de Jalisco, oeste de México, informó este lunes la Fiscalía General del estado de Jalisco.



El vocero de la dependencia, Ricardo Franco, explicó a medios que en el lugar encontraron inicialmente a cinco personas fallecidas, pero una más murió cuando recibía los auxilios médicos de urgencia.



"En el lugar hay cinco personas muertas, y originalmente había cinco personas liberadas, todas ellas lesionadas, una de gravedad y nos informaron que la más grave también falleció", aseguró el funcionario.



Detalló que el resto de los lesionados presentaron huellas de violencia y heridas regulares y fueron atendidos en centros de salud aunque no precisó el tipo de heridas que presentaron.



La Fiscalía informó que los policías estatales encontraron la finca abandonada luego de recibir un reporte de que en el sitio había una persona privada de la libertad, pero sin personas detenidas.



En el lugar permanecen peritos del Servicio Médico Forense y no se descarta que se lleven a cabo excavaciones para encontrar restos de más cuerpos.



El estado de Jalisco vive una crisis de seguridad en la que en los últimos siete meses han sido registrados más de 1.200 homicidios dolosos, además de 17 policías asesinados en la entidad en lo que va del año.



Además, la llegada de 1.800 miembros de la Guardia Nacional a Jalisco no ha detenido la violencia en ese estado, que también ha registrado diversos ataques contra funcionarios y elementos de la Fiscalía desde junio pasado, entre ellos el asesinato del fiscal regional Gonzalo Huitrón y del director de Policía del municipio de Tepatitlán, Arturo Gómez.



Además, a finales de julio fue asesinado Martín Arzola Ortega, identificado como fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de un ataque en una plaza comercial de Zapopan.