Hallan bolsas con cuerpos desmembrados en CDMX

La Fiscalía capitalina indaga el hallazgo de dos cuerpos desmembrados que fueron encontrados dentro de bolsas de plástico, la madrugada de este día, en las inmediaciones de la colonia 20 de Noviembre.

Primeros reportes policiacos indican que las víctimas son un hombre y una mujer, quienes aunque de momento no se han identificado, no se descarta que más tarde sus deudos reclamen los cuerpos, pues cuentan con características como tatuajes y otros "detalles", que permitirá su identificación con facilidad.

Los cadáveres los encontraron vecinos de la calle Gran Canal, casi esquina con Aluminio en la alcaldía de Venustiano Carranza, testigos aseguraron a la autoridad que los bultos fueron depositados ahí por tripulantes de una camioneta, de la cual no proporcionaron características.

Habitantes de la zona señalan que de las bolsas emanaban olores fétidos, y tras revisarlas se percataron que dentro estaban los cuerpos mutilados, por lo que se inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y en su defecto, encontrar a los responsables del doble crimen.