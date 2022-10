Hallan bolsas con restos humanos en fosas ilegales en Irapuato

A-AA+



IRAPUATO, Gto., octubre 30 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana fueron descubiertas 41 bolsas con restos humanos en varias fosas ilegales en una finca de la colonia Santa Fe, en la ciudad de Irapuato, Guanajuato.

"Desde el día viernes hasta hoy 41 bolsas con restos humanos en Irapuato, nos duele el alma, nos duele la muerte atroz, ahí están bajo tierra los resultados de la coordinación de los tres niveles de gobierno para regresar la paz a GTO", señaló esta noche el Colectivo "Hasta Encontrarte".

Señaló que el sábado pasado una decena de madres buscadoras estuvieron presentes en la exhumación de personas sin vida encontradas en una de tantas fosas que hay en esta ciudad.

"No volverán a contar con la comodidad de nuestro silencio, somos un colectivo buscador que no descansará hasta que toda persona fallecida regrese a casa".

En sus redes sociales, el colectivo exigió a las autoridades la pronta identificación de los cuerpos encontrados en bolsas embaladas y entrega digna (a sus familias).

Personal de la fiscalía levantó los restos humanos y una osamenta para proceder a las investigaciones periciales, entre ellas las genéticas, para determinar la causa de las muertes y la identificación de las víctimas. Hasta el anochecer de este domingo no había dado a conocer a cuántas personas corresponden los cadáveres.

El obispo diocesano, Enrique Díaz Díaz, informó que tuvo un encuentro con familiares que realizan búsquedas en fosas clandestinas, quienes expresaron sus sentimientos de dolor. "Es una persona que estimamos, que amamos, es hermano, padre, hermana...".

Expresó que hay que escucharlas, ayudarlas en lo que esté de nuestra parte.

Ante el hallazgo de restos humanos, dijo que queda la inquietud de cuántos más desaparecidos hay en la Diócesis, que abarca Irapuato y Salamanca.