Hallan cadáver con descripción similar al del subdirector de aduana

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 30 (EL UNIVERSAL).- Desde la mañana del domingo se encuentra desaparecido Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subdirector de operaciones de la aduana de Manzanillo, Colima; aunque este lunes se localizó el cuerpo de un hombre con disparos de arma de fuego y cuya descripción corresponde con la del funcionario federal, ninguna autoridad ha confirmado que se trate de él.

Martínez Covarrubias tenía apenas dos semanas en el cargo y antes se había desempeñado en el área de Comercio Exterior de la aduana de Matamoros, Tamaulipas; recientemente denunció amenazas por parte de un directivo de la aduana de Manzanillo, quien supuestamente le advirtió que no saliera de su casa porque podría pasarle algo.

Según los reportes policiacos, el funcionario fue privado de su libertad por un comando que lo abordó la mañana del domingo a la salida de un restaurante del Boulevard Miguel de la Madrid, en la delegación de Salagua, para llevárselo en un vehículo.

En tanto, la mañana del lunes fue localizado el cadáver de un hombre con impactos de arma de fue y envuelto en una sábana en la orilla de la carretera que va de Manzanillo a Cihuatlán; aunque de manera extraoficial se ha informado que el cuerpo corresponde con el del funcionario, ninguna autoridad lo ha confirmado.

Por su parte, la gobernadora Indira Vizcaíno indicó que, por tratarse de un funcionario federal, la Fiscalía General de la República (FGR) es la que se ha encargado de las investigaciones desde el principio.

"Sabemos que la Fiscalía General de la República estaba levantando algunos testimonios y tratando de recuperar videos de esta zona alrededor para confirmar que se hizo este levantamiento, o incluso secuestro, no sé, secuestro no porque no se ha pedido ningún tipo de rescate, sin embargo no tengo más información hasta el momento", dijo.