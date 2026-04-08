Hallan con vida a otro minero

Ciudad de México.- Francisco Zapata Nájera, trabajador de la mina Santa Fe, fue encontrado este martes con vida, tras permanecer atrapado durante 13 días.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que a las 13:15 horas (tiempo de Sinaloa, una hora menos que la Ciudad de México) "tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de rescate localizaron con vida a Francisco Zapata Nájera, de 42 años, originario de Papasquiaro, Durango.

"De inmediato se activaron los protocolos para la extracción segura del trabajador". Hasta las 20:00 horas no se había precisado si el minero ya había sido sacado de la mina ni se conocía su estado de salud.

El pasado 25 de marzo, la mina Santa Fe, ubicada en el poblado de Chele, del municipio de El Rosario, Sinaloa, fue inundada parcialmente por un derrame en una presa de jales. Esto afectó inicialmente a 25 trabajadores, de los cuales 21 alcanzaron a salir, pero cuatro quedaron atrapados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El lunes 30 de enero fue rescatado con vida José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, quien tras una revisión médica fue dado de alta.

En el rescate de los mineros han participado más de 300 elementos de varias corporaciones, entre ellos especialistas de la Comisión Federal de Electricidad.

En los últimos días, la CNPC informó que brigadistas civiles y militares trabajan sin descanso en dos frentes para lograr rescatar a los trabajadores atrapados.

Explicó que se presenta acumulación de jales en la totalidad de los túneles de la mina y rampas, así como presencia de agua en los niveles inferiores, por lo que se colocó una segunda línea de extracción de agua.

Con esto mantienen una extracción de 34 mil 200 litros de agua de los túneles de la mina, mediante una electrobomba, se informó en un comunicado emitido por Protección Civil la mañana del martes.

Según la información oficial, el interior del yacimiento, con una profundidad de 300 metros y una extensión horizontal de 3,2 kilómetros, presenta acumulación de jales en la totalidad de sus túneles y rampas, así como presencia de agua en los niveles inferiores.