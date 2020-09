Hallan cuerpo de niña dentro de una hielera en Tijuana

Sepsis pulmonar y sin lesiones en el cuerpo fueron el resultado de la necropsia que realizó el Servicio Médico Forense (Semefo) de la niña de 5 años cuyo cuerpo fue hallado dentro de una hielera abandonada en una colonia al este de Tijuana.

El peritaje arrojó que la edad de la menor es de entre cinco y 10 años, no había registro de algún tipo de lesión y, según sus características, tenía datos compatibles de parálisis cerebral infantil (congénita).

En el reporte también se puede leer que la causa de muerte fue por "sepsis pulmonar secundario a neumonía". Además de detallar que el cadáver aún no ha sido reclamado y permanece en las instalaciones de Semefo en Tijuana.

El cuerpo de la niña aún sin identificar fue encontrado el domingo pasado alrededor de las 15:00 horas. Su cadáver estaba dentro de una hielera que fue abandonada sobre una banqueta sobre la avenida Las Torres, en la colonia El Pípila.

"Al arribar tuvimos a la vista una hielera de plástico color azul en cuyo interior se localizó el cuerpo sin vida de un infante de aproximadamente 2 a 3 años, envuelto en una cobija", se lee en el parte de la policía municipal.

Mientras que en el reporte de hechos violentos de la fiscalía se informó que el cuerpo presentaba hematomas y escoriaciones en la mandíbula, brazos, tórax, tobillo y pierna. Aunque se pidió más información a la Fiscalía General del Estado (FGE) la petición no fue respondida.