Hallan el cuerpo de Karol

Cuernavaca, Mor.- Horas después de que sus compañeros marcharon para exigir el regreso con vida de Karol, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cadáver hallado a orillas del lago de Coatetelco, en el poniente del estado, corresponde a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida desde el pasado lunes.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez. Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos", informó.

La localización de la joven fue en paralelo a las manifestaciones realizadas por sus compañeros en Cuernavaca, Jojutla y Mazatepec en demanda de su regreso con vida. También pidieron justicia para su compañera Kimberly, encontrada sin vida el lunes pasado, y demandaron mayores condiciones de seguridad en todos los campus universitarios.

Con la aparición sin vida de Karol, son dos las estudiantes, de 18 años, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) halladas muertas después de permanecer extraviadas durante varios días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La primera fue Kimberly, estudiante de Contaduría, quien desapareció el 20 de febrero y fue encontrada muerta el lunes por la mañana en un predio contiguo a la institución. Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Jared Alejandro, también estudiante de la UAEM, en calidad de presunto responsable pues al momento de su aprehensión llevaba la credencial del INE de Kimberly, su bolso y otros artículos. El reporte cita que Jared también llevaba bolsitas con droga.