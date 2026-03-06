logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Fotogalería

Megan Fox vuelve con candentes fotos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Hallan el cuerpo de Karol

La estudiante de la UAEM desapareció el pasado lunes

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Hallan el cuerpo de Karol

Cuernavaca, Mor.- Horas después de que sus compañeros marcharon para exigir el regreso con vida de Karol, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el cadáver hallado a orillas del lago de Coatetelco, en el poniente del estado, corresponde a la estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desaparecida desde el pasado lunes.

"La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado hoy en el municipio de Coatetelco, se logró establecer que corresponde a Karol Toledo Gómez. Esta institución se compromete a agotar todas las líneas de investigación para esclarecer estos hechos delictivos", informó.

La localización de la joven fue en paralelo a las manifestaciones realizadas por sus compañeros en Cuernavaca, Jojutla y Mazatepec en demanda de su regreso con vida. También pidieron justicia para su compañera Kimberly, encontrada sin vida el lunes pasado, y demandaron mayores condiciones de seguridad en todos los campus universitarios.

Con la aparición sin vida de Karol, son dos las estudiantes, de 18 años, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) halladas muertas después de permanecer extraviadas durante varios días.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La primera fue Kimberly, estudiante de Contaduría, quien desapareció el 20 de febrero y fue encontrada muerta el lunes por la mañana en un predio contiguo a la institución. Por este caso, la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Jared Alejandro, también estudiante de la UAEM, en calidad de presunto responsable pues al momento de su aprehensión llevaba la credencial del INE de Kimberly, su bolso y otros artículos. El reporte cita que Jared también llevaba bolsitas con droga.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fiscalía de México dice que han arrestado a 47 implicados en narcorrancho en Jalisco
Fiscalía de México dice que han arrestado a 47 implicados en narcorrancho en Jalisco

Fiscalía de México dice que han arrestado a 47 implicados en "narcorrancho" en Jalisco

SLP

EFE

El colectivo Guerreros Buscadores continúa encontrando restos humanos y prendas en el predio de Teuchitlán, Jalisco.

SRE evalúa evacuaciones de mexicanos en Medio Oriente
SRE evalúa evacuaciones de mexicanos en Medio Oriente

SRE evalúa evacuaciones de mexicanos en Medio Oriente

SLP

El Universal

Hasta 321 mexicanos han salido por tierra desde países como Israel, Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Blindaje en Palacio Nacional previo al 8M en Ciudad de México
Blindaje en Palacio Nacional previo al 8M en Ciudad de México

Blindaje en Palacio Nacional previo al 8M en Ciudad de México

SLP

El Universal

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que las medidas buscan evitar confrontaciones durante el 8M.

¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?
¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?

¿Qué hacer si no puedo salir a marchar este 8M?

SLP

El Universal

Se destacan formas de acompañar la lucha contra la violencia hacia mujeres sin asistir.