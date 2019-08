Hallan en Sedatu más anomalías de Robles por mil 556 millones de pesos

Durante la gestión de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se concretó un daño a la Hacienda pública que no ha sido aclarado, por al menos mil 556 millones 314 mil 251 pesos.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en seguimiento 10 observaciones que realizó a la gestión de la exfuncionaria, quien desde el pasado martes se encuentra en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla de la Ciudad de México, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

De acuerdo con las auditorías de 2016 y 2017 que la ASF realizó, la Sedatu pagó a instituciones públicas y proveedores por servicios, productos y estudios que no se entregaron, se copiaron de internet, se pagaron hasta en cuatro ocasiones o presentan inconsistencias.

El titular de la ASF, David Colmenares, detalló este miércoles que ha presentado 10 denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con el caso de la "Estafa Maestra", por el que se detuvo a Robles.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no dará consignas para perjudicar a nadie durante el proceso contra Robles; hasta el momento, dijo, no hay información que involucre directamente al exmandatario Enrique Peña Nieto en el caso.

Ramón Sosamontes, una de las personas más cercanas a Robles en la Sedatu, se amparó ayer miércoles contra cualquier orden de aprehensión.