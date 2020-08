Hallan en Sinaloa el cuerpo de una joven atada de pies y manos

Fue localizado el cuerpo de una joven quien estaba atada de pies y manos, en el acotamiento de la carretera Benito Juárez, a la altura del kilómetro 82, en la comunidad de Cerro de la Bola en el municipio de Salvador Alvarado.

Los datos que se conocen es que se trata de una persona del sexo femenino, de aproximadamente 25 años de edad; el cuerpo presentada golpes, por lo que peritos en Criminalística de la Fiscalía General del Estado recolectaron evidencias y testimonios.

Se conoce que automovilistas que circulaban por dicha carretera se percataron del cuerpo, por lo que notificaron a la policía municipal de Salvador Alvarado, ubicado a cien kilómetros al norte de la capital del estado.

Las autoridades judiciales no aportaron más datos sobre este nuevo hallazgo de una mujer asesinada, a solo cuatro días de que en la capital del estado, en el fraccionamiento Villas del Real, la joven Ariana Natalia "N", de 22 años, fue asesinada de dos disparos.

Con este nuevo hecho suman 23 feminicidios los registrados en el transcurso de este año, el caso más reciente tuvo lugar el pasado 5 de julio en la colonia Amistad, en donde una jovencita, cuyo nombre se mantiene en reserva, murió a causa de disparos de arma de fuego cuando se dirigía a su hogar.

Sobre el nuevo hecho registrado en el fraccionamiento de Villas del Real solo se conoce que durante la madrugada de este domingo se reportó a la línea de emergencia que una joven mujer había recibido dos disparos de arma de fuego en el pecho.

La mañana del domingo se notificó a la Fiscalía General del Estado que Ariana Natalia "N", de 22 años de edad había fallecido en una clínica particular ubicada en la colonia las Vegas, donde había sido internada.

Sobre el nuevo feminicidio las autoridades judiciales no han emitido ningún pronunciamiento, de cómo sucedieron los hechos en los que la joven resultó gravemente herida con impactos de bala.