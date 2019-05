Hallan más ojivas en techos del CCH Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La procuradora Ernestina Godoy confirmó que durante los trabajos periciales por el asesinato de la alumna Aideé se encontraron en los techos del CCH Oriente más ojivas de distintos calibres, incluyendo de .9 milímetros.



"Se están analizando, están en la parte de periciales y ya me informaron que algunos son .9 milímetros, no me han dicho si es de la misma arma, eso y hay de otros calibres", dijo al término del gabinete de seguridad.

Esta teoría, que fue difundida en días pasados, apuntaba a que la bala que hirió a la estudiante pudo provenir del exterior del plantel. Incluso, de las instalaciones de la Secretaría de Marina aledañas.

"Estamos en contacto con la Secretaría de Marina, el jefe de la Policía de Investigación habló con ellos en principio, ellos no tienen ese tipo de arma que pudiera disparar esto; sin embargo, dijeron ´vamos a investigarlo aquí´", señaló Godoy.

Por ello, la funcionaria recordó que la teoría de que el arma se detonó desde el interior del salón de clases ya fue desechada:

"Está descartado que el disparo haya sido de adentro, por el calibre, atimiculado, decimos los abogados, con el indicio que son las declaraciones de los jóvenes, que son los testigos presenciales junto con el maestro, de que no oyeron ningún disparo, de que no hubo olor a pólvora".