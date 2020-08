Hallan muerto a policía reportado como desaparecido en Aguascalientes

La vida sigue golpeando a Will Smith, ahora de manera literal. El actor subió un video a sus redes sociales en donde se le puede ver jugar golf con Jason Derulo.

El protagonista de películas como "Soy Leyenda" y "Escuadrón Suicida" acomoda la cámara para que sus seguidores puedan ver al cantante prepararse para comenzar el juego, pero el también bailarín no se da cuenta que la estrella de cine está atrás de él y, por accidente, lo golpea en la cara.

El también productor muestra su dolor y enseña a la cámara que se ha quedado sin dientes en la parte de enfrente, por lo que decide buscar su revancha y trata de golpear al intérprete de temas como "Savage Love" y "Marry Me".

Al momento de hostigar el video termina, dejando a imaginación del internauta si logró su cometido o no.

El video ya superó el millón de reproducciones y los seguidores del actor se mofaron de la situación.

"¿Quién sabía que el golf era un deporte extremo?", "Juro que esto es muy divertido" y "Nueva idea para una película: Soy dentista" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

El productor de cine de 51 años parece no haber perdido su alegría luego de que Jada Pinkett revelará que tuvo un romance con el rapero August Alsina mientras estuvieron separados.

Will Smith y la actriz tuvieron una conversación frente a frente, en donde tocaron temas relacionados a lo que sucedió hace cuatro años y medio, cuando su relación pasaba por un momento complicado. En esos días, Jada se acercó a August para apoyarlo por un problema de salud, pero la ayuda fue tanta que se convirtió en un romance.

Al final la pareja regresó cuando se dieron cuenta de que ellos sólo pueden ser felices si están juntos.

"Yo estaba sufriendo mucho, estaba destrozada y estando en medio de esa relación me di cuenta que no se puede hallar la felicidad fuera de ti, y por suerte tú y yo también estábamos pasando por un proceso de sanación de una forma muy distinta. Puedo decir con certeza que hicimos todo lo que pudimos para alejarnos el uno del otro solo para darnos cuenta que eso no era posible", reveló Jada Smith.