Hallan sin vida a joven desaparecido en balneario de Hidalgo

A seis días de que se reportará la desaparición de Luis Fernando Escareño Flores al caer a un río en Chilcuautla, Hidalgo, este jueves un grupo de buzos de pulmón rescató su cuerpo.

El sábado de gloria, la familia Escareño Flores -originarios de Coacalco, Estado de México- había acudido a divertirse al centro acuático que se localiza en el Valle del Mezquital, sin embargo en un juego de pelota el balón se fue hacia el río y Luis Fernando intentó atraparlo, por lo que de manera accidental cayó en el afluente.

De acuerdo con amigos y familiares, al ver que le costaba salir a flote, pese a que era buen nadador, intentaron ayudarle, de esta manera uno de sus sobrinos se introdujo al río, pero también fue arrastrado por la corriente.

Miguel, el hermano de la víctima, indicó que al solicitar ayuda llegaron dos personas del balneario, quienes lograron rescatar con vida sólo a uno de ellos. No obstante la situación cambió en el momento en que los administradores del parque acuático comenzaron a difundir que se había tratado de un engaño de los turistas, quienes habían incurrió en un delito y buscaban distraer la seguridad del lugar para poder escapar.

Esto ocasionó que los buzos que habían acudido de la ciudad de Pachuca regresaran, pues se les aseguró no había existido tal accidente. Los familiares acusaron también que fueron amenazados para que dejaran la búsqueda, incluso dos de ellos, un sobrino y un primo de la víctima, fueron golpeados durante un recorrido que hacían por el río.

Aseveraron que tuvieron que acudir al Estado de México donde interpusieron la denuncia por desaparición de Luis Fernando, de 28 años de edad. Afirmaron que no pudieron encontrar ayuda en Hidalgo por lo que incluso sus amigos en el Estado de México pidieron apoyo en sus empleos, esto para poder contar con personal especializado que les ayudara en la búsqueda.

Destacaron que no iniciarán ningún procedimiento judicial en contra del balneario, debido a que tienen temor tras la amenaza, sin embargo, por los golpes que recibieron los dos integrantes de la familia, sí hay una denuncia interpuesta.