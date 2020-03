Hallan sin vida a una joven que desapareció hace cuatro días en Hidalgo

A cuatro días de que se reportara como desaparecida a Karina Limones Galván, de 22 años de edad, en Tizayuca Hidalgo, fue localizada sin vida en el Estado de México, confirmó la Procuraduría de Justicia de la entidad.

De acuerdo con la Fundación Sonrisas Perdidas que emitió la ficha de búsqueda, la joven fue vista por última vez en la calle Veracruz, colonia Granjas Huitzila, en el municipio de Tizayuca.

Se informó que al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, chaleco color vino y tenis; la Procuraduría de Justicia también emitió una ficha de búsqueda, ésta ya fue desactivada debido a que la joven fue encontrada sin vida en el Estado de México.

Familiares de la víctima señalaron que se le perdió la pista al salir de su domicilio, por lo que a través de redes sociales pidieron el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero e informaron que era madre de un niño.

Sobre este caso no se dieron a conocer los detalles, el municipio de Tizayuca ha sido considerado por grupos feministas como un foco rojo por la violencia de género que se vive y también aparece entre los 100 municipios con mayor número de feminicidios en el país al contabilizarse en el 2019, dos casos en ese lugar.

Con la visibilización de la violencia de género y feminicidios que se han realizado con marchas feministas y el paro de mujeres ha crecido también la demanda de cursos de defensa personal, señaló el instructor Jesús Lugo.

Dijo que con las denuncias de acoso y violencia se incrementó esta demanda y que de dos o tres mujeres que solicitaban el adiestramiento, ahora se tienen grupos de entre 20 y 50 mujeres.

En estas clases señalo se han conocido historias graves de mujeres que tienen amenazas de muerte, de ser agredidas con ácido, así como golpeadas y violadas, la situación de algunas de las víctimas refirió, es delicada.

Indicó que entre sus alumnas ha tenido personas que tienen que mentir a sus esposos al decir que acuden a clases de zumba y no de defensa personal, también dijo que ha conocido casos graves como el de una mujer fue víctima de violación desde la niñez y decidió romper con la violencia que vivía en el momento en que fue violada con una arma de fuego.

Otro de los casos que ha tenido que atender, no solo en el aspecto de instrucción de defensa personal sino también psicológico, fue el de una joven cuya amiga murió en sus brazos luego de que su pareja la asesinara a puñaladas.

"En ese caso estábamos haciendo una dinámica con cuchillos y en ese momento una de mis alumnas tuvo una crisis por lo que fue necesario darle apoyo de contención".

Manifestó que los cursos tienen un costo de recuperación y en los casos donde no cuentan con recursos económicos se les otorgan becas.