Hallan un panteón ilegal en Sonora

Hermosillo, Son.- Integrantes del colectivo Buscando a Jonás, de Puerto Peñasco, localizaron un panteón clandestino en el desierto cercano a Sonoyta, donde identificaron al menos 16 fosas y restos óseos que podrían corresponder a más de 20 personas, durante una jornada de búsqueda realizada entre el 11 y el 13 de marzo.

De acuerdo con el grupo de búsqueda, la exploración se llevó a cabo en un punto relacionado con la desaparición del joven Pedro Marcos León López, quien fue visto por última vez el 22 de febrero de 2023.

Mientras un grupo de buscadoras realizaba labores de inspección en el sitio señalado, otros integrantes continuaron explorando la zona desértica, lo que derivó en el hallazgo del presunto cementerio clandestino.

Tras recorrer el área y marcar los puntos localizados, el colectivo reportó 16 fosas, algunas de ellas sin restos humanos.

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Sin embargo, en los alrededores fueron encontrados restos óseos dispersos, por lo que el conteo preliminar de las buscadoras asciende a 22 osamentas.

De acuerdo con el reporte del colectivo, autoridades que acudieron al lugar documentaron 15 fosas y 19 restos óseos, cifras que deberán ser confirmadas por especialistas. Será el área de antropología forense la encargada de determinar el número exacto de víctimas y el tiempo aproximado que los restos permanecieron en el sitio.

Según la experiencia de las rastreadoras, por las condiciones del terreno y el estado en que fueron encontrados cráneos, fémures, vértebras y otros restos humanos, así como prendas de vestir, cobijas, lonas y calzado, el lugar podría tener entre dos y hasta 10 o 15 años de antigüedad, aunque esta estimación deberá corroborarse mediante análisis científicos.

Durante la inspección también se localizaron objetos personales y prendas, entre ellos un anillo de matrimonio, que podrían convertirse en elementos clave para la identificación de las víctimas.

Las labores de búsqueda se realizaron con el acompañamiento de Servicios Periciales de Caborca y Puerto Peñasco, además de elementos de AMIC, Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal.