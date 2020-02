Han asesinado a 953 policías desde 2018: Causa en Común

De 2018 al 31 de enero de 2020, han asesinado al menos 953 policías en México, de los cuales 482 eran municipales; 413, estatales; 58, federales, reportó este martes la organización Causa en Común.

El 2018 fue el año más violento para las corporaciones de seguridad pública al sumar un total de 452 elementos caídos en cumplimiento del deber, según el informe presentado por la organización encabezada por María Elena Morera.

En dicho año, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Chihuahua y Puebla, encabezaron la lista con más muertes de policía.

De acuerdo con los datos de Causa en Común, el año pasado fueron asesinados 446 policías, la mayoría en Guanajuato, con 73; Michoacán, Jalisco y Guerrero.

La tasa promedio de policías asesinados en México es de 115.8, equivalente a la tasa de asesinados en el municipio de Chilapa, Guerrero.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera Mitre, reiteró que en México es fácil matar a un policía sin que haya consecuencias.

"El mensaje que terminan mandando los políticos de este país, tanto los estatales como los federales, como los municipales, es criminal: matar a un policía es fácil y además no hay consecuencias".

Y añadió: "Queremos buenos policías, pero no les pagamos bien y no los tratamos bien".

Morera Mitre afirmó que los policías en México son considerados por los gobiernos como "trabajadores de segunda a los que no les dan los instrumentos de trabajo. Son empleados de segunda".

"Es lamentable la situación en la que están los policías y tienen más riesgo de ser asesinados, cuatro veces más que un ciudadano común".

Ante esta situación, Causa en Común propuso una revisión salarial para mejorar las condiciones de los elementos; dotarlos del armamento necesario; indemnizar a las familias de los policías caídos.

"Requerimos que los estados y municipios cuenten con un financiamiento estable.

"Si queremos que los policías nos cuiden comencemos por cuidarlos", indicó.