Han llegado a México 352 médicos especialistas cubanos, reporta el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Zóe Robledo, director general del Instituto Mexicano de la Salud (IMSS), informó que al día de hoy han llegado a nuestro país 352 médicos especialistas de Cuba a 79 municipios de nueve entidades, sobre todo a comunidades de alta y muy alta marginación.

En el martes del Pulso de la Salud que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del IMSS anunció que para el próximo 13 de octubre llegarán 84 más para dar un total de 436 médicos cubanos.

Detalló que los médicos cubanos están distribuidos de la siguiente manera: 92 en Nayarit; en Colima 55; en Campeche 54; en Baja California Sur 30; en Zacatecas 10; en Sonora 17; en Oaxaca 61, mientras que en Veracruz 7 y en Tlaxcala 26.

"Los 352 médicos y medicas especialistas que viene de Cuba han sido ubicados en 79 municipios de nueve entidades del país. Aquí es importante señalar que han sido sobre todo a regiones y en jurisdicciones sanitarias que tiene niveles de alta o muy alta marginación o en hospitales en donde había vacancias de médicos y médicas especialistas que llevaba muchos años".

"Había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turno, no solo en hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas", declaró.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el director general del IMSS adelantó que el 13 de octubre arribarán más para llegar a un total de 436 médicos cubanos.

"Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre dos naciones", agregó.