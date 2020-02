Hangares de FAM, a quien gane el avión presidencial

Solidaridad, QR.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la persona que se gane el avión presidencial no deberá preocuparse por dónde guardarlo, porque lo podrá hacer en los "aeropuertos" que pertenecen a la Fuerza Aérea Mexicana.

En su tercer y último día de gira de trabajo por el sureste de nuestro país, el Jefe del Ejecutivo federal recordó que a más tardar esta semana se tendrá una decisión sobre el destino de la "lujosa" aeronave mexicana, pero indicó que todo lo que se obtenga se va a utilizar en adquirir equipos médicos para centros de salud y hospitales públicos.

"Nada de avión presidencial, nada de helicóptero, si vengo en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Nunca. Por eso se termina ya el uso de aviones, de helicóptero, el avión presidencial se va a rifar.

"El que se lo saque, ahí van a estar los aeropuertos de la Fuerza Aérea Mexicana para guardar el avión, al que lo obtenga mediante la rifa", reveló el mandatario.

El Presidente informó que al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se le averió el avión, por lo que su gobierno le ofreció el aeronave, "pero no le entró, porque su avión es de menor calidad y no tiene tantos lujos como el avión presidencial de México".

Acompañado del gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, el Ejecutivo dijo que a diferencia de la población, la cual "está feliz, feliz, feliz", los únicos que están "un poco medio desquiciados son los que estaban saqueando a México y no quieren dejar de robar, nada más que se acabó la robadera, se acabó el bandidaje oficial, les guste o no les guste, ya no va a haber corrupción en México".