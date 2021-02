Harán obligatorio el uso del cubrebocas en el Centro de Querétaro

Los locatarios establecidos en el Centro Histórico buscan que el uso de cubrebocas sea obligatorio no sólo para ingresar a los locales, sino para circular por el primer cuadro de la ciudad.

Esto lo lograrían a través de la certificación Safe Travels, expedida por las autoridades turísticas del estado, informó Antonio Torres, presidente de la Alianza por el Centro Histórico.

Señaló que hasta el momento no se han presentado incidentes con clientes que se nieguen a utilizar el cubrebocas para ingresar a alguno de los negocios. Sin embargo, dijo que aún son varias las personas que circulan por las calles del centro sin esta medida de salubridad.

"Estamos en pláticas con las autoridades y lo que buscamos es que el cubrebocas sea obligatorio aún para transitar por las calles del Centro Histórico, eso abonará muchísimo a la situación. Proponemos que el certificado Safe Travels se obtenga para todo el Centro Histórico y no sólo para cada negocio, estamos en pláticas, pero para nosotros sería muy importante concretar este proyecto, eso abonará muchísimo a recibir Semana Santa bajo este concepto con ese sello. Ya hemos platicado esto con el delegado".

Para conseguir la certificación Safe Travels, cada negocio establecido en el primer cuadro de la ciudad tendría que comprobar que cumple con múltiples medidas sanitarias además de colocar señalética y arcos sanitizantes.

Los restaurantes y cafeterías del Centro Histórico comenzaron con este proceso de certificación la semana pasada. No obstante, el objetivo es que 100% de los locatarios establecidos cuenten con esa certificación para el periodo vacacional de Semana Santa, lo que permitirá detonar el comercio y turístico en el centro de la ciudad.

Torres explicó que conseguir la certificación Safe Travels para todo el Centro Histórico, implica una inversión en señalética y arcos sanitizantes en la vía pública, misma que correría a cargo de las autoridades, de esta forma el uso de cubrebocas también tendría que ser obligatorio.

"Este sello nos obliga a contar con ciertos cercos sanitarios, instalar arcos sanitizantes y obviamente hacer obligatorio el uso del cubrebocas aún para circular por las calles del Centro Histórico", arguyó el líder locatario.