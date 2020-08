Haremos defensa civil del Bosque de Chapultepec: ONG

En conferencia de prensa, a la entrada del Jardín Botánico del Bosque de Chapultepec, en la Primera Sección, varios integrantes del Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora de Chapultepec dieron a conocer este jueves un comunicado de prensa donde expresaron su oposición al proyecto que presentaron el domingo pasado los gobiernos federal y de la Ciudad, y anunciaron que realizarán el domingo 16 de agosto una Cadena de Vida para defender el Jardín Botánico, a las 11 horas.

En el mensaje, dirigido a la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresaron una serie de puntos y acciones. Ahí declararon la "defensa civil del Bosque ante la total omisión oficial de la ciudadanía en el Proyecto Chapultepec".

El Frente Ciudadano para la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec propuso que no se realice ninguna obra en Chapultepec "mientras no haya un Plan Maestro y un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Rector Ciudadano y tras consultas de ley."

Cuestionó que mientras cientos de artistas, gestores culturales y museos existentes viven precariamente, "el gobierno pretenda realizar los sueños de una élite cultural creando un páramo donde existe hoy un Bosque, que sólo demanda cuidado y amabilidad humana".

El Frente Ciudadano, que integran entre otros Víctor Juárez, Eduardo Farah y Pablo Gaytán, acusó que el proyecto carece de un diagnóstico serio profesional, y que no hay planeación participativa.

Con relación a acciones puntuales que se anunciaron, aseguraron en su comunicado, por ejemplo, que con parte del costo anunciado para la llamada calzada ´flotante´, de 187 millones de pesos, se rehabilitarían accesos ya en funciones.

Demandaron que se den a conocer los planos, maquetas, costos, museografía de proyectos como la Casa Lázaro Cárdenas, la Casa del Maíz, la tienda de Fonart. Señalaron que el Pabellón Contemporáneo Mexicano destruirá el frágil y hoy bien cuidado Jardín Botánico, y que no hay tampoco maqueta, proyecto, costos.

Sostuvieron que tampoco hay información sobre las características del Cubo Escénico o Acústico, del nuevo Jardín Botánico y Espacio de Cultura Ambiental, de la rehabilitación del Panteón de Dolores, y del que será el Pabellón de Cultura Urbana, y aunque resaltaron la importancia de restaurar edificios históricos como la Ermita Vasco de Quiroga, preguntaron cómo será el acceso a inmuebles particulares.

"Ni una palabra de las 28 hectáreas invadidas por privilegios de políticos de antaño con negocios particulares, que deben rescatarse para reforestar: El Rancho del Charro y el Club Hípico. Tampoco hay costo", dijeron.

Sobre la Bodega de Nacional de Arte y Colecciones, la Cineteca, el pabellón de la Defensa Nacional, reclamaron como en otros casos que no hubiera maquetas, ilustraciones y costos.

Finalmente, demandaron desglosar y aclarar los dineros destinados a través de la CDMX y de la Secretaría de Cultura federal al proyecto.