Harfuch informa sobre 13 muertos en enfrentamiento en Guasave

CULIACÁN, Sin., noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- En la serie de enfrentamientos que tuvieron lugar en la sindicatura de la Brecha, Guasave, en las que intervinieron fuerzas estatales y federales, con el respaldo de un helicóptero artillado; hay trece agresores muertos, al menos cuatro detenidos y aseguramiento de armas y vehículos.

Los despliegues de elementos del ejército, la Guardia Nacional y de Marina por esa sindicatura, causaron temor entre los pobladores que buscaron refugio en sus hogares y negocios, los cuales cerraron sus cortinas, ante las continuas confrontaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fueron atacados por hombres armados que se encontraban refugiados en una casa de la comunidad de la Brecha, por lo que con la respuesta a la agresión y solicitaron refuerzos.

Los convoy de militares y personal naval con unidades rápidas y artilladas y el sobrevuelo de un helicóptero artillado, motivó que las autoridades de seguridad pública del municipio de Guasave recomendaran a la población no salir de sus hogares, como medida de protección.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según los datos que se han divulgado, el nutrido grupo de hombres armados que se encontraban en una casa, se dividió, varios de sus miembros saltaron por las bardas exteriores del inmueble y se distribuyeron por diversas direcciones, por lo que las confrontaciones con las fuerzas federales se ampliaron.

Harfuch confirma 13 agresores muertos y cuatro detenidos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que a las 12:45 horas en patrullajes, personal del Gabinete de Seguridad fue agredido por un grupo armado oculto bajo un puente. De acuerdo con el titular de la SSPC, la respuesta de autoridades permitió:

· 13 agresores perdieron la vida

· 4 detenidos

· 9 personas liberadas que se encontraban secuestradas

· 7 vehículos asegurados

· armas largas y equipo táctico asegurado

Señaló que todo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).