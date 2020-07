Harfuch reitera lucha contra la delincuencia

Ciudad de México.- Ante la expectativa de que los índices delictivos aumentarán en los próximos meses, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dijo que se trabaja en una estrategia para contener y revertir la tendencia al alza de delitos durante el desconfinamiento, tras la pandemia.

"La misma impresión teníamos en marzo, [cuando inició la pandemia], dijeron que para abril iba a estar esto disparado, igual para mayo y para junio. Se logró contener y vamos a seguir trabajando, no solo contener sino revertir la tendencia al alza e ir bajando todos, todos los días", explicó.

Comentó que se lleva a cabo un trabajo diario, donde se implementan operativos y diseñan estrategias distintas para que estos delitos no suban.

"No digo que esto no pueda ocurrir, lo que digo es que el trabajo de la secretaría y de la fiscalía no es predecir, sino trabajar para que no ocurran los delitos".

El Universal publicó ayer que especialistas en materia de seguridad perfilan un aumento de la inseguridad en la Ciudad durante el segundo semestre del año, pues con la reapertura, habrá nuevas oportunidades para delinquir.

Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que aunque hay un crecimiento en algunos delitos entre junio y julio, los índices delictivos están muy lejos de lo que fue diciembre de 2019.