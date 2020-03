Haríamos mal si nos apanicamos, dice AMLO en Oaxaca

- El titular del Ejecutivo señaló que la pandemia tiene etapas y no podemos adelantarlas, "además de que eso afecta económicamente al país, así como socialmente y en lo personal"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la amenaza del coronavirus tiene que seguir trabajando porque "haríamos mal si nos apanicamos, si nos detenemos y no hacemos nada".

Al supervisar la construcción del tramo carretero Mitla-Tehuantepec, el titular del Ejecutivo recordó que su administración tiene un plan para enfrentar la pandemia del Covid-19 que tiene etapas y no podemos adelantar vísperas, porque sí en vez de aplicar medidas de la primera nos brincamos hasta la tercera etapa nos vamos a desgastar, además de que eso afecta económicamente al país, así como socialmente y en lo personal.

"Por eso tenemos que guardar la calma y esperar, estar atento de la información, de los médicos, científicos y los especialistas, no caer en la trampa de la especulación, de los rumores, de los que siembran miedo, los que se dedican el amarillismo"

"Por eso como gobierno debemos seguir trabajando, cuidando que no haya grandes concentraciones, pero podemos hacer esto por recomendación de los encargados de conducir el plan para enfrentar el coronavirus".

En el recorrido el Presidente estuvo acompañado por el gobernador Alejandro Murat (PRI), el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú; el subsecretario de Infraestructura; Cedric Escalante, el titular del INPI, Adelfo Regino, y unos 50 trabajadores de y directivos de la constructora Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL) de Grupo Carso.

Ahí, al pie del puente de la carretera de la súper carretera que lleva más de una década construcción, el presidente pidió autoridades y empresa terminar la obra antes de los 36 meses en que está programada.

"No quiero despertar celos, pero los constructores del Ejército están construyendo el aeropuerto más grande del continente y trabajan día y noche y van a terminar el 21 de marzo del 2022, es decir en 24 meses".

Al término del evento se le preguntó al Presidente de la República sobre su llamada con el presidente Donald Trump, pero el mandatario solo respondió: "sana distancia", dijo mientras se llevó la mano al pecho e hizo un saludo a los representes de los medios de comunicación.