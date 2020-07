Hasta 2040, el 65% de mexicanos tendrá acceso a la universidad: SEP

Será hasta dentro de 20 años, es decir en 2040, cuando se llegará a un máximo de cobertura de 65% en educación superior, contempló la Secretaría de Educación Pública (SEP) en su Programa Sectorial de Educación 2020-2024.

El gobierno federal criticó el aporte "limitado" de las universidades a la solución de los problemas del país.

Este también es el plazo para que se alcance la cobertura universal en educación obligatoria en el país, es decir, de preescolar a bachillerato.

De acuerdo con el documento, será hasta ese año cuando el número de estudiantes inscritos en educación obligatoria representará una matrícula de aproximadamente 29.4 millones.

"En el caso de la educación superior, la cobertura habrá aumentado 15 puntos porcentuales para alcanzar un valor de 65%, equivalente a 6.7 millones de estudiantes", señala el documento.

Una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que se terminaría el rechazo de aspirantes que deseen ingresar a las universidades públicas, así como hacer obligatoria y gratuita la educación superior en el país; esto implicaría ampliar la cobertura para que todo joven en edad de estudiar una carrera universitaria tuviera acceso a las universidades públicas.

"La educación superior sigue siendo un privilegio de pocos, ya que la cobertura en este tipo educativo es de 39.7% para la modalidad escolarizada y no escolarizada. La expansión se ha realizado de manera desigual en las entidades federativas y entre los grupos de la población. La brecha entre las entidades con mayor y menor cobertura es de 74 puntos porcentuales", destaca el texto.

Sin embargo, en las proyecciones hacia el término del sexenio, se estima que la cobertura en educación superior llegará al 50%, es decir a 5.5 millones de estudiantes.

En comparación, se pretende alcanzar cobertura universal para niños de entre 3 y 14 años, en edad de estudiar de preescolar a secundaria; esto implicaría incrementar, por ejemplo, en 92% la cobertura en preescolar. También se pretende llegar a cobertura de 90% en bachillerato, lo que implicaría un total de 6 millones de estudiantes en educación media superior, es decir, crecer en 5.8% la cobertura actual.

"En preescolar, primaria y secundaria se presentan importantes factores que desalientan la inclusión y equidad, ya sea por falta de acceso a un servicio o porque los educandos se ven orillados a abandonar la escuela por factores como bajos resultados de aprendizaje o la situación económica familiar".

Ante esta situación, se buscará desarrollar programas para romper las barreras de acceso y ampliar la oferta de servicio en todos los tipos, niveles y modalidades.

En el plan sectorial de educación, el gobierno federal criticó que la educación superior no ha cumplido con ser un factor de movilidad social ni palanca para el desarrollo equilibrado en el país; así como el aporte que las universidades e instituciones de educación superior han tenido a la solución de los problemas del país, a pesar de la expansión que ha tenido la educación superior, que en el pasado ciclo escolar tenía más de 4 mil universidades y 4.7 millones de estudiantes.

"No se ha cumplido con la finalidad de que este tipo educativo sea un factor de movilidad social y una palanca para lograr un desarrollo más equilibrado. Del mismo modo, ha sido limitado el aporte de las IES, a partir de la investigación y el desarrollo tecnológico, a la solución de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales del país".