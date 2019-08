"Hasta ahora no hay involucrados del C5 en robo a Casa de Moneda"

Las investigaciones realizadas por el gobierno capitalino al personal Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) en el caso del robo a la Casa de Moneda resultaron negativas y no se encontraron involucrados, aseguró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. "Hasta el momento, internamente, administrativamente, no se encontró que nadie pudiera estar involucrado, pero está abierta la investigación de la Fiscalía General y ahí están todas las puertas abiertas para que ellos hagan su investigación a cualquiera de los despachadores, al director general, al que quieran del C5", dijo.

El pasado 9 de agosto la mandataria dio a conocer que el C5 investigaba a su personal para identificar si algún operador está relacionado con el robo a la Casa de Moneda, registrado el 6 de agosto. "Lo que sabemos es de una cámara que no apuntaba justo a Casa de Moneda, sino (que) estaba apuntando a otro lado, y para cualquier revisión le pedí al director del C5 que hiciera toda una investigación dentro del C5 por si hay algún operador que pudiera estar involucrado en este proceso, y pues las puertas (están) abiertas a la Fiscalía General para que investigue", explicó ese día Sheinbaum Pardo.

Esta investigación se lleva a cabo luego de que se identificó que los asaltantes huyeron con dirección a las calles en las que no funcionaban las cámaras de videovigilancia de la Ciudad.