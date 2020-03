Hasta el momento, tres denuncias por acoso en Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), precisó que hasta el momento solamente hay tres denuncias por acoso presentadas ante la Unidad de Género del Palacio Legislativo de San Lázaro.

En entrevista luego de participar en la inauguración de la XXIII Reunión Interparlamentaria entre México y Canadá, Laura Rojas no ofreció más detalles sobre qué funcionarios o en que áreas están involucradas dichas denuncias porque eso va contra el debido proceso y se tienen que proteger a las víctimas.

"No es en la Mesa Directiva ante quien tienen que presentar la denuncia, es la Unidad de Género ante quien tienen que presentar la denuncia y hasta el momento se han recibido tres", explicó Laura Rojas

- ¿Las ocho no?

- Son tres denuncias las que están presentadas formalmente. Tres denuncias, no ocho.

Este martes, la diputada Olga Sosa Ruiz de la bancada de Encuentro Social, reveló ante el pleno de San Lázaro que en el área médica y administrativa de la Cámara de Diputados, hay, al menos, 11 denuncias de acoso sexual contra mujeres.

Sobre este caso, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena, Mario Delgado, informó que este miércoles se le acercaron un grupo de trabajadores para hacerle públicas algunas denuncias que tenían por acoso y las invitó a que denunciaran y no se quedaran calladas porque se van a tomar medidas.

"Yo las invité a que denunciaran, a que no se quedaran calladas. Iban a tener una reunión con la secretaria general de la Cámara, y por supuesto que las vamos a invitar a que denuncien y vamos a tomar acciones", explicó Mario Delgado.

El legislador de Morena informó que desconoce cuántos casos en realidad haya presentados en San Lázaro y tampoco conoce si hay algún diputado involucrado, "Pero, una invitación a las trabajadoras de la Cámara, a todas quienes hayan sufrido acoso, que no se queden calladas. En la Cámara de Diputados no lo vamos a permitir".

Adelantó que no habrá represalias contra las mujeres que denuncien y que se acerquen a la secretaría General a denunciar para que puedan aportar toda la información.

Dijo que no es suficiente con que no haya contacto entre las víctimas y los agresores, pues podría haber despidos, porque no solamente es una falta de respeto, "es un delito eso, no nada más es una falta y eso no lo vamos a tolerar en la Cámara de Diputados, y menos en esta, es la Legislatura de la paridad".

Explicó que se aprobaron en la Junta de Coordinación Política y en la Mesa Directiva, es decir, en la conferencia, lineamientos para evitar y prevenir el acoso.

"Entonces se va a empezar a tener cursos con todo el personal en la Cámara de Diputados para que conozcan estos lineamientos, porque queremos una Cámara de Diputados que esté libre de acoso o cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres", explicó el legislador de Morena.