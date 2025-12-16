Hasta jalones de cabello, en Congreso

Ciudad de México.- En la última sesión del año, en el Congreso de la Ciudad hubo gritos, insultos, golpes y hasta jalones de cabello entre las y los legisladores del PAN y Morena.

Ocurrió durante la discusión de un dictamen para desaparecer de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info-CDMX) y dar paso a la creación de un nuevo órgano.

El zafarrancho comenzó debido a una reserva que iban a presentar los guindas, que al final se avaló.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, hizo uso de la tribuna y denunció que se rompió el acuerdo político que se tenía, por lo que anunció que tomarían la tribuna.

Ahí empezaron los gritos. La diputada del PRI Tania Larios escaló hasta el área de sonido para intentar tomar el control de los micrófonos, legisladores de Morena corrieron para impedirlo. Otras diputadas guindas ingresaron por la parte trasera de la Mesa Directiva hasta la tribuna y ahí comenzaron los empujones.

Las legisladoras Daniela Álvarez, Yuriri Ayala (Morena), Claudia Pérez (PAN) y Rosario Morales (Morena) se empujaron, dieron de manotazos hasta que se jalaron el cabello entre ellas.