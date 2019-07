Hasta los sismos son "austeros", ironiza López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador ironizó con los microsismos que han sacudido la Ciudad de México recientemente al poner como ejemplo una caricatura política que refiere por la austeridad de su gobierno los movimientos telúricos sólo alcanzan para 2.5 grados de intensidad.

"Vi en las redes que en una revista salió una caricatura, ¿Cómo se llama lo que antes era el Sendero del Peje, el SDP, no sé si la vieron dice que la austeridad, ya los sismos no alcanzan más que para 2.5, jejejeje, ¡ah! Pero es Deforma, pero es primo hermano ¿no?, pero me llamó la atención".

Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador señaló que todos los días en su reunión del Gabinete de Seguridad recibe un reporte de Protección Civil y cuando se presentaron esta serie de sismos de baja intensidad nos fueron informados.

"Tenemos un plan para enfrentar una situación que no deseamos, pero estamos preparados", comentó.