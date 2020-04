Hay 11 millones de alumnos registrados en programa Aprende en Casa

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, reportó a diputados federales que la cifra de alumnos de todos los niveles que se registraron para el programa de Aprender en casa por internet fue una "sorpresa" pues se abrieron 11 millones de cuentas de estudiantes, y 800 mil de maestros.

Hasta el momento "se ha capacitado a 2 millones de personas"; el 25 % de alumnos ha tenido capacidad de conexión, y 79% sigue el curso a través de su teléfono, según el funcionario.

Durante dos horas Moctezuma Barragán sostuvo un encuentro virtual con diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para exponer cómo ha operado la SEP ese programa con el fin de salvar el ciclo escolar 2019-2020, pese a la fase de emergencia que vive el país por la pandemia de Covid-19, que obligó a suspender la asistencia a las escuelas para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

Cuestionado sobre ese encuentro, el diputado Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, expuso que el funcionario les reiteró que se prevé el regreso a clases en la mayor parte del país del 1 de junio.

Moctezuma expresó, indicó el diputado petista, que "en México hay una sorpresa porque se abrieron 11 millones de cuentas de estudiantes y 800 mil de maestros" para el programa de Aprender en Casa, que está en todos los niveles educativos y en todos los sub programas, en todo el país.

Además explicó que la acción de la SEP de instruir quedarse en casa desde el 23 de marzo logró que 40 millones de mexicanos pudieran quedarse en sus domicilios.

Desde el 20 de abril la SEP transmite clases por el Canal Once de televisión abierta y por internet como parte del Programa Aprende en casa, con diferentes horarios para cubrir los niveles de preescolar, secundaria y bachillerato.

Según las autoridades sanitarias, el 17 de mayo una parte de los educandos podrán regresar a sus escuelas pero sólo si pertenecen a los 979 ayuntamientos donde no se han registrado casos de Covid-19.

El resto de los alumnos del país retornarán al salón de clases el 1 de junio, salvo que, por la evolución de la pandemia, se tome otra decisión.