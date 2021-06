Hay 21.2 millones de padres que viven con al menos una hija o hijo: Inegi

En México 21.2 millones de hombres de 15 y más años, se identifican como padres de al menos una hija o hijo que reside en la misma vivienda, de acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.

Estos padres representan a 46.9% de la población masculina en este rango de edad (45.3 millones) y su edad promedio es de 45 años. De hecho, entre los hombres de 40 a 49 años, a cerca de 7 de cada 10 se les identifica como padres de algún residente de su misma vivienda (68.9%).

De este total de padres que viven con al menos un hijo o hija, 18.4 millones (86.9%) forman parte de la Población Económicamente Activa, de los cuales, aproximadamente 423 mil (2.3%) se encontraban desempleados.

Un total de 2.7 millones (12.8%) de hombres de 15 años y más, identificados como padres, se encontraban sin participación económica (Población No Económicamente Activa, PNEA).

Entre ellos estaban jubilados o pensionados (5.5%), padres que se dedican al trabajo doméstico (1.6%) y padres incapacitados permanentemente para trabajar (2%). A 4.8% no se le identificó algún rol productivo o impedimento para trabajar.

Entre los padres ocupados, 70.8% eran trabajadores asalariados, 22.4% trabajaban por cuenta propia, 4% eran patrones o empleadores y 2.7% trabajaba sin recibir un pago o remuneración.

Del total de padres que eran trabajadores asalariados, 64.3% recibía algún tipo de prestación y el resto (35.6%) no percibía prestación alguna por el trabajo que desempeñaba. El 60.4% recibía aguinaldo, 55% tenía servicio médico, a 53.7% le daban vacaciones con goce de sueldo.

La mitad de los padres asalariados (50.2%) tenía Afore o SAR y 48.9% contaba con licencia con goce de sueldo. El 47.4% tenía acceso a crédito para la vivienda y 38.1% recibía reparto de utilidades.