Hay 52% de las escuelas marginadas: SEP

Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que el 52% de las escuelas que están en áreas de marginación carece de agua potable, el 78% no cuenta con drenaje, mientras que el 92% de estos planteles escuelas no cuenta con acceso a internet.

En conferencia de prensa, el secretario detalló además que al visitar estas escuelas, dentro del programa de "La Escuela es Nuestra" se encontró que 974 escuelas en estas comunidades se dieron de baja por falta de alumnos.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el programa "La Escuela es Nuestra" se enfoca en atender estas necesidades y que el recurso económico lleguen de manera directa, "no pasa como era antes por instancias del gobierno federal, del gobierno de los estados, que siempre era manejado por un político o por un recomendado de un político, y tenía que pasar por instancias estatales y no llegaba a la escuela o llegaba incompleto, con moches, el apoyo con piquetes de ojos".

"Eso se elimina, se le saca la vuelta a todo ese aparato corrupto que había, ahora es se hace el comité, los padres de familia se reúnen, eligen a un comité que designa a una tesorera. Es importante constatar que el dinero rinda, porque no hay contratismo, no hay corrupción, y los padres aportan y se hace lo que no se podría hacer si lo manejara el gobierno con el sistema del contratismo".

Detalló que la meta es que este programa llegue a 103 mil escuelas "y nos van a quedar 70 mil pendientes para el próximo que va a incluir a todas la escuelas de nivel básico".

"En total una vez que ya tengamos las tres etapas, será de 40 mil millones de pesos que se van a entregar de manera directa, así es la democracia. Este es un gobierno para el pueblo, se termina la corrupción, y no hay burocracia".