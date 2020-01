Hay activistas que en el pasado no dijeron nada sobre violencia: AMLO

Tras la caravana que encabezó Javier Sicilia y la familia LeBarón a la Ciudad de México exigiendo seguridad y un alto a la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tienen su respeto, sin embargo, acusó que hay organizaciones y activistas que durante administraciones pasadas callaron y no dijeron nada sobre la violencia y desapariciones de personas que hubo en estos sexenios.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal también reclamó que hay organizaciones y activistas que no están pidiendo que se investigue a Genaro García Luna, extitular de Seguridad Pública, y quien hoy está detenido e investigado en Estados Unidos, por lo que señaló que éstos padecen de "amnesia".

"Hay organizaciones afines al conservadurismo que en el tema de la violencia no están demandando, no están exigiendo, una explicación cuando menos a los gobiernos que tomaron la decisión de hacer uso de la fuerza, esas organizaciones no están pidiendo que se investigue a fondo cómo el secretario de Seguridad Publica de (Felipe) Calderón estaba involucrado con la delincuencia, ese señor que está detenido en Nueva York, García, ¿cuándo han escuchado de eso sobre (Genaro) García Luna?".

"Padecen amnesia y todo lo empiezan a ver como que ahora abrieron los ojos, a partir de que llegamos nosotros, guardaron silencio, callaron como momias".

"Ahora resulta que los que callaron, y no dijeron nada porque este tema si amerita debate, basta de hipocresía, fuera mascaras. Lamentablemente miles de desaparecidos padecieron de esa violencia estando de secretario de Seguridad Pública (Genaro) García, ¿o no tuvo nada que ver y su jefe tampoco?".

A pregunta expresa si se refería al poeta Javier Sicilia y quienes organizaron la caravana, respondió que era "a los que actúan de esa manera, lo demás es de ustedes, investíguenlo, quiénes son los que no han denunciado crímenes, la política de desaparecidos que se implantó. Ahora gritan como pregoneros y callaron como momias, digo esto, porque fui de los pocos que enfrenté a esas autoridades y a ese régimen y política en las plazas públicas y hay constancia de ello".

Recordó que él avisó que no recibiría a la manifestación que encabezó Javier Sicilia y la familia LeBarón, debido a que "expliqué los motivos, no solo porque tenía mi recorrido de los fines de semana, sino porque no quiero que se presenten situaciones de conflicto en las que yo tengo que estar directamente involucrado, pero sí se dio la instrucción de que fuesen atendidos, respetados".

"Tienen nuestro respeto a quienes se manifiestan, ejercen su derecho, más cuando se trata de familiares de víctimas de violencia, hay que garantizarles todas las libertades y atenderlos con mucho respeto. Se les debe atención especial, merecen atención especial".

"Entregaron un documento, tanto un escrito como un estudio del CIDE -que por cierto es de 2018- pero ellos son atendidos como todos los ciudadanos".

Ante la confrontación que se presentó a la llegada de la caravana al Zócalo y donde hubo algunos conatos de bronca, señaló que estos "no pasó a mayores, eso tiene que ver con a las diferencias que existen.

"Se puede decir es que el presidente cuestiona a los conservadores, ahí si pido disculpas anticipadas, porque los conservadores corruptos son los responsables de la crisis de México y como todos los conservadores son muy hipócritas, esa es su doctrina, la hipocresía".