Hay acuerdo con PT y PV para reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que ya existe un acuerdo con los partidos aliados de Morena, del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), para avanzar en la reforma electoral que el Ejecutivo federal enviará al Congreso de la Unión durante el mes de febrero.

Tras preguntarle sobre si su gobierno presentará una iniciativa en la materia en este mes de febrero, la Mandataria señaló que la reforma está en marcha y que su envío es inminente.

"Sí, va a haber. Mi objetivo es tenerla para la próxima semana, pero lo que es seguro es que es en febrero, vamos a ponerlo así, en el mes de febrero se enviará al Congreso", afirmó.

A pregunta expresa sobre si existe un acuerdo político con los partidos aliados de la autollamada Cuarta Transformación, Sheinbaum Pardo respondió de manera breve: "Sí".

Sobre la ruta legislativa que seguirá la iniciativa, la Presidenta explicó que una vez enviada al Congreso corresponderá a los legisladores definir los tiempos y el proceso para su eventual aprobación, sin que exista una imposición desde el Ejecutivo.

"Ya no tendrá que definirlo el propio Congreso. Nuestro objetivo es enviarla y ya ellos pues verán los tiempos para su aprobación".