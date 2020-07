Hay alerta de regresar a semáforo epidemiológico rojo: Sheinbaum

Ante el incremento, en los último cinco días, de camas ocupadas con pacientes por Covid-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a los capitalinos a cooperar y responsabilizarse para retomar el camino a la disminución de ocupación hospitalaria, pues a pesar de que, para la siguiente semana el semáforo epidemiológico permanece en naranja, hay una alerta de regresar al rojo.

"Tenemos cerca del 50% de las camas disponibles; sin embargo, lo relevante es que dejó de disminuir y comenzó a aumentar, venía disminuyendo y comenzó a crecer, esto evidentemente nos prende una gran alerta, nadie quiere regresar el semáforo rojo, ni por salud ni por la economía familiar, pero depende de cada uno de nosotros que esto no ocurra", dijo.

En un video publicado en redes sociales, Sheinbaum recordó que en el último mes se registraba una disminución de hospitalización, por lo cual se pasó del semáforo rojo al naranja.

"Es fundamental hacerles saber que en el sistema de semáforo epidemiológico nacional, dependiendo del crecimiento en las hospitalizaciones y su velocidad de crecimiento, si llegamos a un punto crítico, tendremos que tomar nuevas medidas restrictivas para evitar saturación hospitalaria y también para evitar que vuelva a crecer el número de lamentables decesos", dijo.

Expuso que ningún programa gubernamental será suficiente en esta pandemia por Covid-19 si la ciudadanía no coopera para evitar contagios.?"Ningún programa de gobierno es suficiente sin la responsabilidad y cooperación de la ciudadanía. Es obligación de todos y de todas no contagiar y no contagiarse. Coopera, responsabilízate. Recuerda que es obligación de todos y de todas", expuso.

Exhortó a los capitalino a mantenerse en casa en la medida de lo posible, usar cubrebocas, cuidar sana distancia, lavarse las manos, acudir a lugares que están abiertos con toda responsabilidad y evitar aglomeraciones.