Hay coronavirus en 31 estados

Ciudad de México.- En sólo 24 horas los casos de coronavirus en México se elevaron de 26 a 41, informó la Secretaría de Salud. Además, se han descartado 404 casos y hay otros 155 sospechosos.

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó en conferencia que sólo en el estado de Campeche no se han registrado contagios y precisó que la mayoría de los casos son importados ya que únicamente una persona se enfermó por tener contacto con alguien que acababa de regresar de Europa y tenía COVID-19.

Explicó que las medidas para evitar la propagación del virus serán ahora colectivas, por lo que desde el 23 de marzo y hasta el 19 de abril iniciará en todo el país la campaña "Sana Distancia".

La segunda medida que se aplicará es la suspensión temporal de actividades no esenciales a partir del lunes 23 de marzo de 2020. El Subsecretario detalló que las actividades no esenciales son aquellas que no afecta la actividad sustantiva de una organización pública, social o privada.

"Se suspenden las actividades no esenciales que involucren la congregación o movilidad de personas, en particular de diversas regiones geográficas y sustituirlas por actividades que favorezcan la sana distancia", expuso.

Además, la reprogramación de eventos de concentración masiva, o que congreguen a más de 5 mil personas. La cuarta medida es poner más atención en el cuidado de las personas de la tercera edad, población altamente vulnerable.